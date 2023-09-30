اليوم السابع
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مينا أشرف ابن الوادي الجديد "أصغر عازف بالأوبرا" يفوز بجائزة عمار الشريعى

السبت، 30 سبتمبر 2023 03:22 م
مينا أشرف ابن الوادي الجديد "أصغر عازف بالأوبرا" يفوز بجائزة عمار الشريعى الطالب مينا أشرف والمطرب هانى شاكر
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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هنأ اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، الطالب مينا أشرف، والملقب ببيتهوفن المحافظة وأصغر عازف بدار الأوبرا المصرية لفوزه بالمركز الأول بجائزة (عمّار الشريعي للإبداع الموسيقي) ضمن مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني وملتقى أولادنا الدولي، ممثلًا لجمهورية مصر العربية بمشاركة 43 دولة، و الذي أقيم بدار الأوبرا المصرية وذلك للعام الثاني على التوالي مؤكداً على أن محافظة الوادي الجديد بها العديد من المواهب الناشئة فى كافة مجالات الإبداع والتميز وساهمت فى تصدر إسم المحافظة للمحافل والمنافسات الهامة على المستوى المحلى والإقليمي والدولي.
 
ويدرس الطفل مينا أشرف بالصف الثاني الإعدادي، وهو أصغر عازف أورج وملحن رسمي بقصر ثقافة الخارجة، وعازف أيضًا بدار الأوبرا المصرية ويبلغ من العمر 14 عامًا ، وحصل على لقب "بيتهوفن الوادي الجديد" بعد فوزه بعدد من الجوائز الفنية على المستوى الإقليمي والدولى و يمتلك موهبة العزف على الأورج ووصلت موهبته لدرجة التلحين، حيث لحن مقطوعات موسيقية لصالح وزارة التربية والتعليم، والتي منحته شهادة رسمية بذلك كما منحته الكرازة شهادة أصغر ملحن وعازف أورج بالكنيسة المصرية.
 
مينا أشرف (1)
مينا أشرف (1)

مينا أشرف (2)
مينا أشرف (2)

 


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