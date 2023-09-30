ميدفيديف: العملية العسكرية الروسية مستمرة حتى تدمير النظام النازى فى أوكرانيا

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قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسى ديمترى ميدفيديف، اليوم السبت، إن روسيا ستواصل عمليتها العسكرية الخاصة حتى تدمر النظام النازى فى أوكرانيا بالكامل.



وأشار ميدفيديف فى تصريحات -نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية- إلى أن "العملية العسكرية الخاصة لن تنتهى حتى يتم تدمير نظام كييف النازى بالكامل وتحرير الأراضى الروسية الأصلية من العدو".



وأعرب ميدفيديف عن ثقته فى تحقيق روسيا النصر فى عمليتها العسكرية بأوكرانيا، مؤكدا أن عدد المناطق الروسية الجديدة سيزداد.



يُذكر أن العملية العسكرية الروسية الخاصة فى أوكرانيا بدأت فى فبراير 2022 ما أدى لتحويل الأراضى الأوكرانية إلى ساحة حرب مستمرة حتى الآن.