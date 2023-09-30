مناورة بحرية بين وحدات من الجيشين اللبنانى والإيطالى

أكد الجيش اللبنانى أن وحدات من القوات البحرية نفذت مناورة بحرية بالاشتراك مع الفرقاطة الإيطالية MOROSINI.
وأوضح الجيش اللبنانى -فى بيان له اليوم /السبت/- أن المناورة جاءت فى إطار التعاون العملى بين الجيشين اللبنانى والإيطالي.
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أكد الجيش اللبنانى أن وحدات من القوات البحرية نفذت مناورة بحرية بالاشتراك مع الفرقاطة الإيطالية MOROSINI.
وأوضح الجيش اللبنانى -فى بيان له اليوم /السبت/- أن المناورة جاءت فى إطار التعاون العملى بين الجيشين اللبنانى والإيطالي.
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