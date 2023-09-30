اليوم السابع
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السبت، 30 سبتمبر 2023 08:09 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مناورة بحرية بين وحدات من الجيشين اللبنانى والإيطالى

السبت، 30 سبتمبر 2023 07:14 م
مناورة بحرية بين وحدات من الجيشين اللبنانى والإيطالى البحرية اللبنانية
أ ش أ

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 أكد الجيش اللبنانى أن وحدات من القوات البحرية نفذت مناورة بحرية بالاشتراك مع الفرقاطة الإيطالية MOROSINI.

وأوضح الجيش اللبنانى -فى بيان له اليوم /السبت/- أن المناورة جاءت فى إطار التعاون العملى بين الجيشين اللبنانى والإيطالي.

 

 


لبنان

بيروت

البحرية اللبنانية

إيطاليا



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