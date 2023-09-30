مقتل سائق على يد شقيق زوجته وابن خالتها بالخصوص بسبب خلافات زوجية

القليوبية إبراهيم سالم

شهدت مدينة الخصوص بمحافظة القليوبية، مصرع سائق، اليوم السبت، بعدة طعنات، على يد شقيق زوجته وابن خالتها، إثر خلافات زوجية، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهل المتوفى وانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة والتصريح بالدفن بعد ذلك.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من قسم شرطة الخصوص، يفيد بمقتل سائق علي يد شقيق زوجته بدائرة القسم.

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين أن شقيق زوجة المتوفى وابن خالتها قررا التخلص منه بسبب خلافات زوجية بين المجنى عليه وزوجته "شقيقة المتهم الأول"، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.