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معيط: خسرنا 400 مليار جنيه وصرفنا 200 مليار إضافية فى عامين بسبب جائحة كورونا

السبت، 30 سبتمبر 2023 03:14 م
معيط: خسرنا 400 مليار جنيه وصرفنا 200 مليار إضافية فى عامين بسبب جائحة كورونا الدكتور محمد معيط وزير المالية
كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

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تحدث الدكتور محمد معيط وزير المالية عن تأثر الاقتصاد المصري خلال جائحة كورونا، قائلا: "أتذكر اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم 5 أبريل عام 2020.. والرئيس السيسي خلال الاجتماع قال العالم بيقفل كله.. المطارات والموانئ والمحلات.. وكان الرئيس السيسي قلقان على نتائج الإصلاح الاقتصادي.. البعض كان بيقول نقفل وندي الناس فلوس.. والبعض بيقول مش هينفع نقفل.. الاقتصاد مر بأزمة عام 2018 وتأثير الأسواق الناشئة ولكن الاقتصاد استطاع تلقي الصدمة.. وكان القرار هنقفل جزئي علشان نقدر نتعامل مع الوباء وآثاره".
 
وأضاف وزير المالية، خلال كلمته في جلسة "الاقتصاد" ضمن فعاليات مؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز"، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "الرئيس السيسي قال هنضخ حزمة اجتماعية بـ 200 مليار.. وخسرنا 400 مليار جنيه وتم صرف 200 مليار جنيه إضافية.. وتم التركيز على الصحة لمواجهة الجائحة.. واتذكر أن قولت للرئيس السيسي أن المالية العامة لن تستحمل أكثر من عام.. دول ضخت مليارات سيولة.. والسيولة دي هيكون لها آثار.. شركات البترول عاوزه تعوض.. الموجة التضخمية بعدها بعد فتح البلاد.. ورفع أسعار الفائدة.. النتيجة عملات الدول الناشئة تبدأ تعاني لن تنجو دولة من انخفاض قيمة عملاتها.. أسعار البترول توصل 144 دولار للبرميل.. وسعر طن القمح اللى كان 240 دولار.. بقي 550 دولار للطن.. بسبب الإغلاق في ظل أزمة كورونا.

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