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مستشفى شبين الكوم للجراحات المتخصصة يجرى 5 عمليات دقيقة خلال أسبوع

السبت، 30 سبتمبر 2023 02:08 ص
مستشفى شبين الكوم للجراحات المتخصصة يجرى 5 عمليات دقيقة خلال أسبوع الفريق الطبى بالمستشفى
المنوفية - محمود شاكر

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أجرى مستشفى شبين الكوم للجراحات المتخصصة، عددا من العمليات الجراحية المتنوعة بقسم جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري خلال هذا الأسبوع.
 
 
وتضمنت العمليات، إجراء عملية لشاب تعرض لحادث مما أدي إلي إصابته بكسر غير مستقر بالفقرات العنقية تم التدخل جراحياً واستقرت حالة المريض وتم تثبيت الكسر وإنقاذ المريض من الشلل وخرج المريض في حالة مستقرة.
 
كما تضمنت، إجراء عملية تصليح إنحناء جانبي بالعمود الفقري scoliosis مع إنزلاق غضروفي متعدد لسيدة تبلغ من العمر 50 عام تعاني من إنحناء بالعمود الفقري وعدم القدرة علي الحركة بصورة طبيعية وعدم تحكم بالبول، تم التدخل جراحيا وإصلاح الإنحناء مع استئصال الغضاريف وتثبيت الفقرات والمريضة في حالة مستقرة بعد الجراحة.
 
فيما تم إجراء عملية نقل واستكشاف العصب الزندى بالميكروسكوب لطفله تعانى من ضمور بالعصب الزندى لليدين، وخرجت المريضه للمنزل في نفس اليوم لإستكمال التعافى، وعملية تفريغ نزيف بالمخ وبطينات المخ لمريض فى حاله غيبوبة وتحسنت حالة المريض وارتفعت درجة الوعي بعد الجراحة ومازال فى الرعاية لإستكمال العلاج، بالإضافة إلى إجراء عملية تركيب صمام داخلى للمخ ventricular subgaleal shunt لمريض يعانى من نزيف نتيجه إرتفاع ضغط الدم.
 
 
أشعة أحد العمليات
أشعة أحد العمليات

الطبيب أثناء إجراء أحد العمليات
الطبيب أثناء إجراء أحد العمليات

 
بعد العملية
بعد العملية
 

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