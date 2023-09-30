مديرية الطرق بالإسماعيلية تبدأ المرحلة الأخيرة من أعمال رصف منطقة المحطة الجديدة

الإسماعيلية: السيد فلاح - صبري غانم

نفذت مديرية الطرق والنقل بمحافظة الإسماعيلية تحت إشراف المهندس أحمد الشيمي، اليوم أعمال تشغيل الطبقة الأسفلتية في المرحلة الأخيرة من أعمال تطوير منطقة حي العرب "المحطة الجديدة" وذلك بشارع ثروت، من داوود حمدان حتى الجمهورية (الثلاثيني) وشارع الكرنك، بالإضافة إلى تغطية الجزء الناتج من أعمال تطوير الصرف الصحي بشارع آمون.

جاء ذلك استمرارًا لما تقوم به مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية من أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2023/ 2024، واستكمالًا لمشروع تطوير منطقة المحطة الجديدة والتي تتضمن تطوير البنية التحتية وتغيير المرافق العامة وإنشاء شبكة صرف جديدة، وكذلك غرف صرف أمطار ونقل المرافق المتعارضة مع أعمال الرصف وكذلك تطوير ورصف عدد كبير من الحارات بالمنطقة ورصف الشوارع الرئيسية.

ومن الجدير ذكره، أن المديرية قد انتهت من كافة أعمال التطوير والرصف بالمنطقة من ش ووابور النور وحتى داوود حمدان ومن محمد على حتى السكة الحديد، كما انتهت من تطوير وتبليط جميع الحارات الطولية والعرضية بالحي بالكامل.