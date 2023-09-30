مدبولى: الدول المتقدمة مثل ماليزيا وسنغافورة لم تصل لما وصلت إليه في يوم واحد

رامى محيى الدين و محمد عبد المجيد

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء خلال كلمته بمؤتمر حكاية وطن، إن الدول المتقدمة لم تصل إلى ما وصلت إليه في يوم وليلة.

وأكد أن الدول لا تتغير إلا بالوقت والتعب والشغل المستدام، سنغافورة مثلا قعدت أكثر من 20 سنة للوصول إلى ما هي فيه وتعدادها 5 ملايين، وتجاربهم استندت على أن التركيز على التنمية ومشروعات قامت عليها الدولة، وبرنامج وطنى طموح صيغ على يد أبنائها ولم يستعينوا بشركات عالمية ، التوسع في البنية التحتية واستثمرت ما بين 20 إلى 40 % في بنية تحتية ، تحت قيادات لديها رؤية واستمرت الدولة بعد رحيلهم على نفس المنوال والتجربة لا تنتهى في 5 سنوات أو 10 وهذه هي الثوابت الخمسة.