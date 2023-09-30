اليوم السابع
Ads
السبت، 30 سبتمبر 2023 12:56 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

مدبولى: ازدواج قناة السويس أهم مشروع فى مخطط تحويل مصر لمركز لوجيستى عالمى

السبت، 30 سبتمبر 2023 11:51 ص
مدبولى: ازدواج قناة السويس أهم مشروع فى مخطط تحويل مصر لمركز لوجيستى عالمى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن تحويل مصر إلى مركز لوجيستي حقيقي عالمي تحتاج بنية أساسية لتحريك البضائع في كل مكان بأسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أن أهم مشروع في مخطط تحويل مصر إلى هذا المركز هو ازدواج قناة السويس".
 
أضاف "مدبولى" خلال كلمته في مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز"، النهارده لولا ازدواج قناة السويس.. كل اللى كان بيتكلم عن المسارات البديلة واستبدالها وهذا الموضوع قضى على هذا الفكر.. النهارده الانتظار أقل من 11 ساعة بالرقم والفلوس بقا أي سفينة التوجه إلى هذا المحور، مؤكدا أن ميناء شرق بورسعيد يحتل المرتبة العاشرة على مستوى العالم.
 

 


مؤتمر حكاية وطن

مؤتمرحكايه وطن

حكايه_وطن

إنجازات الدولة المصرية

جلسات مؤتمر حكاية وطن

موضوعات مؤتمر حكاية وطن

أجندة جلسات مؤتمر حكاية وطن

اجنده حكايه وطن

فعاليات حكايه وطن

فعاليات حكاية وطن

الرئيس السيسى يفتتح حكاية وطن

الرئيس السيسى يفتتح مؤتمر حكاية وطن

مؤتمر حكاية وطن بالعاصمة الإدارية

مشروعات الدولة المصرية

التنمية الاقتصادية في مصر

الرئيس السيسى

أخبار مؤتمر حكاية وطن

كلمة الرئيس السيسى

أخبار الرئيس السيسى

المشاركون في مؤتمر حكاية وطن

حياة كريمة

برنامج تكافل وكرامة

القضاء على فيروس سى

تعمير سيناء

مشروعات الطرق

مشروعات الموانئ

المزارع السمكية

الرمال السوداء

تطوير التعليم

التأمين الصحى

الدعم

محطات تحلية المياه

القضاء على العشوائيات

العلمين الجديدة

اكتشافات البترول

اكتشافات الغاز

حكاية_وطن

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

مدبولى: السياحة لم ترَ نهضة من قبل مثل التي رأتها خلال الـ9 سنوات الماضية

السبت، 30 سبتمبر 2023 11:48 ص

مصطفى مدبولي: بناء الصناعات الاستراتيجية خفف عن كاهل الدولة فاتورة الاستيراد

السبت، 30 سبتمبر 2023 11:46 ص

مدبولى عن فكرة العاصمة الإدارية: "مش بنعزل.. إحنا بنغير طريقة عمل الحكومة"

السبت، 30 سبتمبر 2023 11:43 ص

رئيس الوزراء: سنكون قادرين على إنتاج كل المنتجات البترولية العام المقبل

السبت، 30 سبتمبر 2023 11:42 ص

رئيس الوزراء: 1.8 تريليون جنيه إجمالي تكلفة تطوير قطاع الكهرباء

السبت، 30 سبتمبر 2023 11:41 ص

رئيس الوزراء: ما تم عمله فى سيناء خلال 9 سنوات لم يتم تحقيقه من قبل فى مصر

السبت، 30 سبتمبر 2023 11:37 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة