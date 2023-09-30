اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ: حملات مستمرة وتحرير 10 محاضر للمخالفين لحرقهم قش الأرز

السبت، 30 سبتمبر 2023 09:23 م
محافظ كفر الشيخ: حملات مستمرة وتحرير 10 محاضر للمخالفين لحرقهم قش الأرز حرق قش الأرز بقرية بالحامول
كفر الشيخ- محمد سليمان

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تمكنت حملات مجلسي الرياض والحامول، من تحرير محاضر للمخالفين من المزارعين، لحرقهم قش الأزر، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، بالمتابعة المستمرة لمنع قش الأرز، وتحرير محاضر للمخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم، حفاظا على صحة المواطنين.

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن الحملات لمنع حرق قش الأرز، وتحرير محاضر للمخالفين  مستمرة، وتمكنت حملة مجلس مدينة الرياض من تحرير 9 محاضر، وحرر مجلس مدينة الحامول محضر قش الأرز، ووجه سيارات الدفاع المدني، لإخماد الحرائق، مناشد الإخوة المزارعين بعدم حرق قش الأرز، والاستفادة منه للحفاظ على سلامة المواطنين، للقضاء على السحابة السوداء.

تابع أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة الرياض، إخماد الحرائق في قش الأرض بقرية أبوريا وتوابعها، وتم اخماد النيران من خلال سيارات الحماية المدنية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وتابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول بحضور محمد عبد الصادق نائب رئيس المدينة يرافقه وحدة الإطفاء بإخماد حريق بقش أرز بأحد الحقول بواسطة المطافي وتحرير محضر بيئة للمخالف ، مؤكداً أن حريق قش الأرز لا تهاون معه وسيتم معاقبة المخالف فورا، ولا أحد فوق القانون.

اخماد النيران
اخماد النيران

 

اخماد حراق قش الارز
اخماد حراق قش الارز

 

اخمد النيران
اخمد النيران

 

حرق قش الارز بقرية بالحامول
حرق قش الارز بقرية بالحامول

 

خماد النيران لحرق قش الأرز بقرية أبو ريا
خماد النيران لحرق قش الأرز بقرية أبو ريا

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