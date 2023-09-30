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مجلس جامعة طنطا يشكر الرئيس السيسي لدعمه منظومات التعليم العالي والبحث العلمي

السبت، 30 سبتمبر 2023 06:07 م
مجلس جامعة طنطا يشكر الرئيس السيسي لدعمه منظومات التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا
الغربية عادل ضرة

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وجه مجلس جامعة طنطا برئاسة الدكتور محمود ذكى رسالة شكر وتقدير  للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تقديرا لدوره التاريخي في دعم الجامعات ومنظومات التعليم العالي والبحث العلمي المصرية والتي انعكست بوضوح في فعاليات يوم تفوق جامعات مصر والذي انعقد بجامعة قناة السويس يوم الثلاثاء الماضي، والتى شهدت عرض الدكتور محمود ذكي انجازات وجهود الجامعة في دعم الوعى القومى وتحقيق مشاركة فعالة للطلاب في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

 
وأكد مجلس جامعة طنطا خلال اجتماعه اليوم على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتفعيل دور الجامعات في دعم قضايا التنمية المُستدامة، ودعم التخصصات العلمية التي تركز على التحول الرقمي، وتعزيز ربط البرامج الدراسية المستحدثة بالاحتياجات الفعلية الحالية والمستقبلية،  لسوق العمل، وتعظيم دور الجامعة في مواجهة التحديات التي تواجه الدولة المصرية، بالتعاون مع شركاء التنمية في كافة القطاعات، ومن خلال برامج تنفيذية وآليات وسياسات واضحة ومعلنة وفق جداول زمنية دقيقة.
 
 
 
 
 

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