ماذا فعلت الدولة لتطوير قطاع الصحة؟.. بالأرقام (إنفوجراف)

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن نسبة زيادة عدد أسرة الرعاية المركزة بالمستشفيات العامة والمركزية خلال 9 سنوات بلغت 419 %.

كشفت وزارة الصحة والسكان، أن إجمالى قيمة الإنفاق على قطاع الصحة بموازنة 2022 / 2023 بلغ 128.1 مليار جنيه مقابل 37.2 مليار جنيه خلال عام 2014/2014 .



تطوير قطاع الصحة

وأضحت وزارة الصحة والسكان، أنه يجرى تطوير شامل لكل منشآت القطاع من وحدات صحية ومستشفيات ومعامل وبنوك الدم وذلك لضمان تقديم خدمات صحية متطورة للمواطنين تتفق مع معايير الصحة العالمية .