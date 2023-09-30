ماذا فعلت الدولة لتطوير قطاع الصحة؟.. بالأرقام (إنفوجراف)

كشفت وزارة الصحة والسكان، أن إجمالى قيمة الإنفاق على قطاع الصحة بموازنة 2022 / 2023 بلغ 128.1 مليار جنيه مقابل 37.2 مليار جنيه خلال عام 2014/2014 .
وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن نسبة زيادة عدد أسرة الرعاية المركزة بالمستشفيات العامة والمركزية خلال 9 سنوات بلغت 419 %.
ماذا فعلت الدولة لتطوير قطاع الصحة
تطوير قطاع الصحة
وأضحت وزارة الصحة والسكان، أنه يجرى تطوير شامل لكل منشآت القطاع من وحدات صحية ومستشفيات ومعامل وبنوك الدم وذلك لضمان تقديم خدمات صحية متطورة للمواطنين تتفق مع معايير الصحة العالمية .
وتابعت وزارة الصحة والسكان، أن الخدمات الطبية التى يحصل عليها المواطنون مدعومة بنسبة 100 % خاصة لغير القادرين، وتابعت: يتم بالمستشفيات توفير أفضل الخدمات للذين لهم تغطية تأمينية بينما من يتم علاجه على نفقة الدولة يتم تقديم الخدمات الصحية له بالمجان .
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