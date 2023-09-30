اليوم السابع
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مؤتمر حكاية وطن.. بالأرقام رئيس الوزراء يكشف حجم إنجازات الدولة فى كل القطاعات (إنفوجراف)

السبت، 30 سبتمبر 2023 04:05 م
مؤتمر حكاية وطن.. بالأرقام رئيس الوزراء يكشف حجم إنجازات الدولة فى كل القطاعات (إنفوجراف) رئيس الوزراء

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أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الدولة المصرية حققت إنجازات غير مسبوقة في كل النواحي على مدار أكثر من 9 سنوات.
 
وقال مدبولي - في كلمته خلال مؤتمر "حكاية وطن .. بين الرؤية والإنجاز" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي - " إنه لشرف كبير لي ومسؤولية عظيمة أن أقف أمامكم اليوم لكي أستعرض ما قامت به الدولة على مدار أكثر من 9 سنوات من إنجازات في كل مناحي الحياة والتي تخدم المواطن، إنجازات بكل المقاييس غير مسبوقة لم تحدث من عقود ولا أبالغ إذا قلت لم تحدث من قرون".
 
 
رئيس الوزراء يكشف حجم إنجازات الدولة فى كل القطاعات
رئيس الوزراء يكشف حجم إنجازات الدولة فى كل القطاعات
 
رسائل رئيس الوزراء خلال مؤتمر حكاية وطن
رسائل رئيس الوزراء خلال مؤتمر حكاية وطن
 
رسائل رئيس الوزراء
رسائل رئيس الوزراء
 
كلمة رئيس الوزراء
كلمة رئيس الوزراء
 
وقال مدبولي في كلمته "الحقيقة كيف نبدأ قصة حكاية هذا الوطن ونحن في خضم الأزمة الاقتصادية العالمية وما سببته من تداعيات وتحديات كبيرة من تضخم وارتفاع في أسعار السلع التي جعلت جميع الدول على مستوى العالم وخاصة الدول النامية ومنها مصر التي تعاني من قضايا التضخم وارتفاع الاسعار.. وأصبح لسان حال المواطن اليوم بالرغم من كل ما يراه من إنجازات يتساءل عن هذه الأزمة كيف سنخرج منها ويتساءل أيضا كيف ستكون مصر دولة مثل دول كثيرة نراها اليوم في العالم وأصبحت هذه الدول أمثلة للنجاح والتقدم".
 
وأضاف مدبولي " دائما المواطن يتساءل متى سنكون دولة اقتصادها بنفس قوة دول مثل اليابان وكوريا والصين والصين وألمانيا ولا حتى ماليزيا التي أصبحت حاليا من الدول المتقدمة".
 

حكاية وطن

رئيس الوزراء

رسائل رئيس الوزراء

مؤتمر حكاية وطن



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