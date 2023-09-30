قطار المحاكمات.. الحكم على المتهمين بالنصب على الفنان صبرى عبد المنعم

كتب إيهاب المهندس

تشهد أروقة المحاكم بالقاهرة والجيزة، خلال الأسبوع الجاري نظر العديد من القضايا الهامة ولعل أبرزها الحكم علي المتهمين بالنصب علي الفنان صبري عبد المنعم، ومحاكمة المتهمين بخلية الإسماعيلية.

محاكمة زوج مذيعة

تنظر محكمة جنح الشيخ زايد يوم السبت 30 سبتمبر، محاكمة زوج ومديرة منزل مذيعة فى واقعة وفاة مدير بنك نتيجة تعرضه للعقر من كلبهم بمدينة الشيخ زايد في القضية رقم 719 لسنة 2023.



خلية الشروق تنظر الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، يوم 1 أكتوبر محاكمة 11 متهما لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية رقم 6607 لسنة 2022 جنايات الشروق، 919 حصر أمن دولة، والمعروفة إعلاميا بـ"خلية الشروق الثانية".



خلية الإسماعيلية

تنظر الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، يوم 2 أكتوبر محاكمة 5 متهمين في القضية رقم 6482 لسنة 2022 جنايات الشروق، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية بالقضة المعروقة بخلية الإسماعيلية.



النصب على الفنان صبري عبد المنعم

تنطق محكمة مستأنف المقطم المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، يوم 3 أكتوبر بحكمها في الاستئناف المقدم من المتهمين بالنصب على الفنان صبري عبد المنعم على حبسهم عامين مع الشغل.

محاكمة صاحب كلب الأميرية

تنظر محكمة جنايات الأميرية يوم 4 أكتوبر محاكمة شاب بتهمة إصابة مواطن بعاهة مستديمة بعدما عقره كلب "شرس"، أطلقه المتهم فى مشاجرة مع جيرانه، مما تسبب فى إصابة شخص كان يمر فى المكان بالصدفة وعقره "الكلب".