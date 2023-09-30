قضايا الدولة تهنئ الرئيس السيسى والشعب المصرى بعيد القضاء

كتب أحمد إسماعيل

هنأ المستشار مسعد عبد المقصود الفخرانى رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشارى الهيئة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وجميع قضاة ومستشارى وأعضاء الجهات والهيئات القضائية المصرية والشعب المصرى العظيم بمناسبة عيد القضاء المصرى وبداية العام القضائى الجديد ٢٠٢٤/٢٠٢٣ .

وتابع، سائلين المولى عز وجل أن يكون عاماً قضائياً نحقق فيه معاً العدالة الناجزة التى هى حق من حقوق الشعب المصرى العظيم وأن يكون عام ازدهار ورخاء وتنمية فى شتى المجالات فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد ألفتاح السيسى رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية.. وكل عام وأنتم بخير ومصرنا الحبيبة فى أمن وأمان وعدالة واستقرار.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمى باسمها.