فرق الإنقاذ تنتشل جثة طفل لقى مصرعه غرقا في ترعة المريوطية بالبدرشين

كتب بهجت أبو ضيف

تعرض طفل للغرق في ترعة المريوطية بالبدرشين، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، والاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال جثته.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بغرق أحد الأشخاص في ترعة المريوطية بالبدرشين، انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وتبين أن طفلا تعرض للغرق لعدم إجادته السباحة، وأشارت التحريات الأولية إلى عدم وجود شبهة جنائية.

استمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال جثته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لإخطار النيابة المختصة للتحقيق.