عصابة سرقة أعمدة الإنارة تعترف بتفاصيل جرائمها فى الوراق.. تفاصيل

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف المتهمان بسرقة أعمدة الإنارة ، عقب ضبطهما بمنطقة الوراق، بتقطيعها وبيعها لتجار الخردة، وأضافا أنهما يقطعان الأعمدة من أعلى الكباري وبالطرق العامة، بواسطة منشار، ويتصرفان فيها بالبيع لـ 4 أشخاص أرشدوا عن هويتهم.

بضبط المتهمين الأربعة، اعترفوا بشراء أعمدة الإنارة رغم علمهم بسرقتها، حيث يتحصلون عليها بسعر أقل من قيمتها الأصلية، بالإضافة إلى شراء مهمات الطرق المسروقة من المتهمين، وأرشدوا عن المسروقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، لتقرر النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

تم ضبط المتهمين أثناء قيام قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الوراق بالجيزة بمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة القسم).. وبحوزتهما (3 صفيحة منشار- سيخ حديد) أثناء قيامهما بالشروع فى سرقة أحد أعمدة الإنارة.. وبمواجهتهما أقرا بمزاولتهما نشاط إجرامى فى مجال سرقة أعمدة الإنارة ومهمات الطرق العامة، وقيامهما بتصريف متحصلات نشاطهما لدى عملائهما سيئى النية (4 أشخاص " لأحدهم معلومات جنائية- مقيمون بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وأرشدوا عن كمية كبيرة من المسروقات أقروا بتحصلهم عليها من المتهمان المشار إليهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.