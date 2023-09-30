عادة سنوية.. طبيبة قبطية توزع حلوى المولد النبوى داخل عيادة التأمين الصحى بالفشن

بنى سويف هانى فتحى

واصلت الدكتورة إيمان جرجس مدير عيادة الفشن للتأمين الصحي ببني سويف، عادتها السنوية بمشاركة زملائها من العاملين والمتمردين على عيادة التأمين الصحى، احتفالاتهم بالمناسبات الدينية.

وقامت الدكتورة إيمان جرجس مدير عيادة الفشن للتأمين الصحي ببني سويف، بتوزيع حلوى المولد النبوي الشريف على العاملين و المرضى المترددون على العيادة، بمناسبة الإحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.

واستقبل العاملون والمترددين من المرضى على عيادة التأمين الصحي بالفشن ،مبادرة الدكتورة إيمان جرجس بسعادة بالغة .

وقالت قالت الدكتورة إيمان جرجس، إنها دائما تشارك زملائها والمترددين على العبادة الإحتفال بالمناسبات الدينية سواء المولد النبوي الشريف أو عيد الفطر المبارك وشهر رمضان ، مشيره إلى إن توزيع حلوى المولد النبوى الشريف هى عادة سنوية تقوم بها كل عام، بشراء الحلوى وتوزيعها على زملائها المسلمون من العاملين بالعيادة وكذلك المرضى والمنتفعين المترددن عليها.