طب بيطري كفر الشيخ: إجراء خدمات بيطرية لـ1443 رأس ماشية بقرية صندلا

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت قرية صندلا التابعة لمركز كفر الشيخ، أول أيام القافلة البيطرية المجانية المشتركة، التى تستمر لمدة أسبوع، فى إطار التعاون بين مديرية الطب البيطري بكفرالشيخ، ومعهد بحوث تناسليات الهرم وضمن مبادرة حياة كريمة وتنفيذا لتعليمات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، واللواء إيهاب صابر، رئيس الهيئة العامة للخدمات.

أكد الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، أنه جرى تم تقديم الخدمات المجانية لـ1443 حالة متنوعة، وهم 198 حالة تشخيص حمل وتناسليات وفحص سونار، و19 حالة جراحةـ، و235 حالة باطنة، والتهاب ضرع224، وتحصينات غير سيادية، 325 رش طفيليات خارجية، و125 تجريع طفيليات داخلية، ولازال أعمال القافلة مستمرة لنهاية الأسبوع حفاظا على الثروة الحيوانية بالمحافظة، وزيادة التوعية لدى المربين بالخدمات التى تقدمها الهيئة العامة للخدمات البيطرية.