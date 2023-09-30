اليوم السابع
Ads
السبت، 30 سبتمبر 2023 11:17 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

ضبط هارب من 51 سنة سجن في بني سويف

السبت، 30 سبتمبر 2023 11:03 ص
ضبط هارب من 51 سنة سجن في بني سويف قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن بنى سويف من ضبط (محاسب - مقيم بدائرة مركز شرطة ببا).. لكونه محكوم عليه بالحبس (51 سنة و6 شهور فى 49 حكم "مستأنف ، جزئى" بتهم تبديد) ، وبمواجهته أقر بصحة الأحكام الصادرة ضده فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
يقدم اليوم السابع ضمن الخدمات التي يقدمها للقراء، معلومات قانونية، لعدم الوقوع تحت طائلة القانون، والتعرف على العقوبات الخاصة بالجرائم والمخالفات.
 
ومن بين العقوبات التي ذكرها القانون المصري، عقوبة هروب المتهم بعد القبض عليه، حيث نصت المادة 138 من قانون العقوبات، أن كل إنسان قبض عليه قانوناً فهرب يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.
 
فإذا كان صادراً على المتهم أمر بالقبض عليه وإيداعه في السجن وكان محكوماً عليه بالحبس أو بعقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري. وتتعدد العقوبات إذا كان الهرب في إحدى الحالتين السابقتين مصحوباً بالقوة أو بجريمة أخرى.
 
المادة 139 كل من كان مكلفاً بحراسة مقبوض عليه أو بمرافقته أو بنقله وهرب بإهمال منه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري إذا كان المقبوض عليه الذي هرب محكوماً عليه بعقوبة جناية أو متهماً بجناية، وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو غرامة لا تجاوز مائتي جنيه مصري.
 

 


قوة أمنية

القبض على هارب

هارب من حكم

تنفيذ حكم



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة