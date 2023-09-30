ضبط خمور مجهولة المصدر داخل محل بدون تصريح في الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالإسكندرية، حملاتة مكبرة، بتوجيهات من الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لمتابعة الرقابة على الأسواق والمحلات.

وأصدر المهندس احمد ابراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات.

وقامت إدارة برج العرب التموينية برئاسة الأستإذ محمد العدوى مدير الإدارة وفريق العمل التابع للإدارة بحملة تموينية بنطاق الإدارة والتى أسفرت عن ضبط محل لبيع الخمور لحيازته وعرضه للبيع خمور مجهولة المصدر وبدون ترخيص من الجهات المختصة وتم التحفظ على 135 زجاجة وعبوة مختلفة الأحجام والأنواع من الخمور، وقد تم اتخإذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخألفة للعرض على وكيل النائب العام .