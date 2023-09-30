اليوم السابع
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صفعه على وجهه.. تجديد حبس نقاش قتل زميله فى المرج

السبت، 30 سبتمبر 2023 04:37 م
صفعه على وجهه.. تجديد حبس نقاش قتل زميله فى المرج محكمة،ارشيفية
كتب كريم صبحى

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قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح المرج ، تجديد حبس نقاش 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة قتل زميله بعيار نارى، بسبب مشاجرة بينهما بسبب صفعه على وجهه. 
 
وألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على نقاش بتهمة قتل زميله بعيار نارى بسبب مشادة كلامية أثناء عملهما داخل شقة فى منطقة المرج.
 
بدأت تفاصيل الواقعة، بتلقى قسم المرج اخطارا من مستشفى اليوم الواحد، بوصول عامل مصاب بطلقات نارية فى أنحاء متفرقة من جسده، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات أن وراء الواقعة صديق المجنى عليه "نقاش"، وأثناء عملهما "نقاشه"، داخل شقة فى منطقة المرج ، حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بالايدى ،قام على إثرها المتهم بإحضار سلاح نارى وأطلق النار على زميله وفر هاربا، تمكن رجال المباحث من ضبطه وعرضه على النيابة العامة.
 
 

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