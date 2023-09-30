صحيفة: آمال ضعيفة فى نجاح تصويت اليوم بمنع إغلاق الحكومة الأمريكية غدا

كتبت رباب فتحى

تعرض رئيس مجلس النواب الأمريكى الجمهوري، كيفن مكارثي، لهزيمة محرجة أخرى مساء الجمعة، بعد أن قام المشرعون اليمينيون المتشددون برفض مشروع قانون التمويل المؤقت الذي كان من شأنه أن يجنب الحكومة الإغلاق الفيدرالي صباح يوم الأحد.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن الإجراء المؤقت الذي اقترحه مكارثي، والذي كان من شأنه تمويل الحكومة لمدة شهر آخر مع سن تخفيضات حادة في الإنفاق على معظم الوكالات الفيدرالية، فشل بعد التصويت بأغلبية 198 صوتًا مقابل 232، حيث انضم 21 جمهوريًا إلى الديمقراطيين في معارضة التشريع.

من المقرر أن يجري مجلس الشيوخ تصويتًا إجرائيًا آخر في الساعة الواحدة ظهرًا يوم السبت (بتوقيت واشنطن) لتقديم مشروع قانون مؤقت لتجنب إغلاق الحكومة.

ومع بقاء أقل من 30 ساعة قبل انتهاء التمويل الحكومي، بدا أن مكارثي ليس لديه خيارات لمنع الإغلاق. وفي حديثه للصحفيين قبل التصويت، حاول مكارثي طرح الاقتراح المؤقت كوسيلة لكسب الوقت لمواصلة المفاوضات بشأن فواتير الإنفاق طويلة الأجل.

وقال مكارثي: "نحن في الواقع بحاجة إلى إجراء مؤقت للسماح لمجلس النواب بمواصلة إنهاء عمله، للتأكد من حصول جيشنا على رواتبهم، وللتأكد من حصول عملاء الحدود لدينا على رواتبهم عندما ننهي مهمتنا".

لكن هذه الحجة فشلت في التأثير على أعضاء اليمين المتشدد في مؤتمر مكارثي، الذين أصروا لأسابيع على أنهم لن يدعموا أي مشروع قانون للإنفاق قصير الأجل، المعروف بالقرار المستمر. ومع مثل هذه الأغلبية الضيقة في مجلس النواب، لم يكن بمقدور مكارثي سوى خسارة عدد قليل من الأصوات داخل مؤتمره لتمرير القرار المستمر دون أي دعم ديمقراطي. وقد أزال مشروع القانون عقبة إجرائية رئيسية بعد ظهر يوم الجمعة، لكن الاقتراح لم يحصل على الدعم الكافي للتمرير النهائي.

وأبلغ الزعماء الجمهوريون الأعضاء أنه من المتوقع الآن إجراء تصويت في مجلس النواب يوم السبت، مما يشير إلى أن مكارثي قد يحاول مرة أخرى تمرير قرار مستمر، لكن التوقعات بنوع من الاختراق كانت منخفضة بعد ظهر الجمعة.

وفي محاولة لاسترضاء الرافضين قبيل التصويت يوم الجمعة، عمل مكارثي على تقديم سلسلة من مشاريع قوانين المخصصات طويلة الأجل التي تشمل بعض التخفيضات الحادة في الإنفاق التي طالب بها الجمهوريون اليمينيون المتشددون. وفي ليلة الخميس، نجح مجلس النواب في تمرير ثلاثة من مشاريع القوانين هذه، لكن اقتراح التمويل الزراعي فشل وسط انتقادات من الجمهوريين الأكثر اعتدالا.