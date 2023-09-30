سرقة دراجة نارية تكشف عن تشكيل عصابي في الشروق.. اعرف تفاصيل

كتب بهجت أبو ضيف

أدلى عاطلان تم ضبطهما، لاتهامهما بسرقة دراجة نارية، في منطقة الشروق بالقاهرة، بتفاصيل ارتكاب جرائمهما، وذكرا أنهما يكونان تشكيلا عصابيا، تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات النارية، من الشوارع العامة، والمركونة أمام العقارات.

وأضاف المتهمان أنهم يستخدمان أسلوب كسر مقود الدراجة، كما اعترفا باستخدام سيارة في التنقل بين المناطق، والشوارع، بحثا عن الدراجات النارية المستهدف سرقتها، وأشارا إلى ارتكابهما 6 جرائم سرقة، وأرشدا عن هوية 3 عاطلين يبيعان الدراجات المسروقة لهم.

واعترف المتهمون الثلاثة بشراء الدراجات النارية، بقيمة أقل من قيمتها الأصلية، لعلمهم أنها من متحصلات جرائم سرقة، وإعادة بيعها مرة أخرى، وأرشدوا عن الدراجات المسروقة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، لتقرر النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من (خفير - مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة الدراجة النارية خاصته بدائرة القسم، وبالفحص أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وتبين أنها قيادة (عاطل - مقيم بمحافظة القليوبية).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع (عاطل - مقيم بمحافظة القليوبية) "أمكن ضبطه" ، وبمواجهته أعترف بارتكابه الواقعة ، وأقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "كسر المقود"، وأنهما ارتكابا عدد (6) وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب، وأقرا بتصرفهما بالبيع لدى عملائهما "سئ النية" (3 عاطلين) "تم ضبطهم" وبحوزتهم كافة الدراجات المستولى عليها، باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموهم بالسرقة، وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.