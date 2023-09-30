زراعة الشرقية: حصاد 3500 فدان من إجمالى المساحة المنزرعة بمحصول بطيخ اللب

الشرقية- فتحية الديب

قال المهندس "حسين طلعت" وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، إن اللب السوبر هو أحد المحاصيل الصيفية التي تزرع في فبراير أو مارس وتستمر لمدة من ثلاثة إلى أربعة أشهر قبل حصاد اللب السوبر إلا أنه بسبب نقص المعرفة لدى كثير من المزارعين فإن المساحات المزروعة بها في مصر مقيدة بأنواعها المختلفة سواء سوبر أو عباد الشمس.

وتابع وكيل زراعة الشرقية فى تصريحات لـ" اليوم السابع" إنه تم حصاد 3500 فدان من محصول بطيخ اللب السوبر، من إجمالى المساحة المنزرعة بمحصول بطيخ اللب هذا العام والتى تقدر 15716 فدان

وقال الدكتور "محمود بندارى" خبير التغذية بمعهد البحوث، إن العديد من المزراعين بالشرقية، اتجهوا مؤخرا إلى زراعة لب البطيخ كنوع من التنوع المحصولي والبحث عن محاصيل أخرى غير تقليدية من الممكن أن تحقق عائد اقتصادي مرضى للمزارعي