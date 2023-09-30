اليوم السابع
Ads
الأحد، 01 أكتوبر 2023 12:55 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

توصيل الكهرباء لتوشكى يتكلف 10 مليارات جنيه..

رسائل الرئيس السيسى خلال جلسة الطاقة ضمن فعاليات مؤتمر "حكاية وطن".. إنفوجراف

السبت، 30 سبتمبر 2023 11:29 م
رسائل الرئيس السيسى خلال جلسة الطاقة ضمن فعاليات مؤتمر "حكاية وطن".. إنفوجراف رسائل الرئيس السيسى خلال جلسة الطاقة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى  إن توصيل الطاقة الكهربية لتوشكى يتكلف 10 مليارات جنيه ، وذلك خلال كلمته في جلسة الطاقة ضمن فاعليات مؤتمر "حكاية وطن".

الكهرباء مش إنتاج دلوقتى إنت بتتكلم فى مشروع توشكى عاوز 10 مليارات دا من غير مشروعات أخرى محتملة

 كل المشروعات اللى قدامكم دى مشروعات إنتاج زراعى شوفوا عاوزة كام كهرباء

فى مشروعات أخرى محتملة لمليون فدان أخرى إحنا بندرسهم دلوقتى ومحتاجين نوصل لهم

أنت بتتكلم فى 65 مليار جنيه لنقل وتوزيع الكهرباء للأربع مشاريع كلهم مشاريع استصلاح زراعى

بنتكلم فى 3.5 لـ4 ملايين فدان عشان تخليهم ينتجوا ويقللوا حجم الاستيراد من المنتجات الزراعية بتتكلم فى كهربتهم بس تقريبا 60 مليار جنيه

بنعمل 30 محطة رفع سواء لتوشكى أو شرق العوينات لا، للدلتا الجديدة وحدها

نعمل على إنشاء شبكات داخلية لتوزيع الكهرباء لأجهزة الرى المحورى للاستصلاح والزراعة

عشان تعرفوا ليه الدول اللى عندها 100 مليون فدان إنها محتاجة بنية أساسية بمليارات الدولارات عشان تعرف تزرع مليون فدان

 


الكهرباء

توشكى

الرئيس السيسى

جلسة الطاقة

حكاية وطن

اليوم السابع بلس

حكاية_وطن



الموضوعات المتعلقة

وزير الكهرباء: الاستثمارات في شبكة توزيع الطاقة بلغت 135 مليار جنيه.. 1.8 تريليون جنيه استثمارات فى القطاع منذ 2014.. توجيهات الرئيس السيسى بتوفير الطاقة ملف أمن قومى.. ونعمل على سد احتياجات المشروعات القومية

السبت، 30 سبتمبر 2023 11:00 م

الرئيس السيسي: البترول والغاز والكهرباء لو تدار استثماريا تحقق مليارات فى البورصة.. لدينا 17 مليون مشترك يحصلون على الكهرباء بربع ثمنها فى مصر.. لما توقفت الشركات عن الاستثمار فى 2011 تراجع الإنتاج

السبت، 30 سبتمبر 2023 10:40 م

الرئيس السيسى: سرقات الكهرباء في مصر مليون حادثة كل شهر

السبت، 30 سبتمبر 2023 10:38 م

"حكاية وطن" يكشف تفاصيل خطة الإصلاح المالى.. ضم القطاع غير الرسمى لـ"الرسمي".. إعادة هيكلة أسعار المواد البترولية والكهرباء.. زيادة الأجور للمرة الأولى فى مصر 5 مرات خلال 4 سنوات وزيادة الحد الأدنى لـ4آلاف جنيه

السبت، 30 سبتمبر 2023 10:30 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة