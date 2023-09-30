رسائل الرئيس السيسى خلال جلسة الطاقة ضمن فعاليات مؤتمر "حكاية وطن".. إنفوجراف

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى إن توصيل الطاقة الكهربية لتوشكى يتكلف 10 مليارات جنيه ، وذلك خلال كلمته في جلسة الطاقة ضمن فاعليات مؤتمر "حكاية وطن".

الكهرباء مش إنتاج دلوقتى إنت بتتكلم فى مشروع توشكى عاوز 10 مليارات دا من غير مشروعات أخرى محتملة

كل المشروعات اللى قدامكم دى مشروعات إنتاج زراعى شوفوا عاوزة كام كهرباء

فى مشروعات أخرى محتملة لمليون فدان أخرى إحنا بندرسهم دلوقتى ومحتاجين نوصل لهم

أنت بتتكلم فى 65 مليار جنيه لنقل وتوزيع الكهرباء للأربع مشاريع كلهم مشاريع استصلاح زراعى

بنتكلم فى 3.5 لـ4 ملايين فدان عشان تخليهم ينتجوا ويقللوا حجم الاستيراد من المنتجات الزراعية بتتكلم فى كهربتهم بس تقريبا 60 مليار جنيه

بنعمل 30 محطة رفع سواء لتوشكى أو شرق العوينات لا، للدلتا الجديدة وحدها

نعمل على إنشاء شبكات داخلية لتوزيع الكهرباء لأجهزة الرى المحورى للاستصلاح والزراعة

عشان تعرفوا ليه الدول اللى عندها 100 مليون فدان إنها محتاجة بنية أساسية بمليارات الدولارات عشان تعرف تزرع مليون فدان