رئيس "كفر الشيخ الأزهرية" يوجه بالالتزام بالزي الأزهري.. ويؤكد: بدء الدراسة غدا

أعلن الدكتور عبدالناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفرالشيخ الأزهرية؛ عن الانتهاء من الاستعدادات لاستقبال جميع المعاهد الأزهرية للطلاب والطالبات، غداً الأحد، مشيراً أن لجان المتابعة بالمنطقة والإدارات الأزهرية، ستتابع المعاهد مع بداية العام الدراسي.

وأضاف الشيهاوي، أنه المنطقة لم تتلق شكاوى في فعاليات أول يوم دراسي بمطلع العام الدراسي الجديد للمعاهد التي تعمل بنظام الفترتين، موجها بالحرص على متابعة فعاليات إقامة طابور الصباح والإذاعة المدرسية للمعاهد، وتحية علم البلاد، ثم متابعة سير اليوم الدراسي داخل فصول المعاهد، ومتابعة نسب كثافة الحضور الطلابي، واستيعاب الأماكن لهذه الكثافات.

وأكد الشهاوي، أنه شدد على تسلم الكتب الدراسية للطلاب، وتوزيع المناهج الدراسية وجداول الحصص على المعلمين، والالتزام بالزي الأزهري، ومدى الاهتمام بنظافة المعهد، وأنه يجب بث روح التعاون مع قيادات المعهد، للنهوض بالعملية التعليمية، مؤكداً على الدور الهام للمعلم ومكانته العلمية وضرورة أن يحتذى به بين طلابه.