رئيس الوزراء: مصر على مدار التاريخ لم تكتمل لها تجربة تنموية سوى تجربة واحدة

كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن الصين الدولة العظمى انخفضت معدلات الفقر بها بعد 22 سنة من الشغل المتواصل في برنامج التنمية الشاملة.. وتساءل مدبولى: "إحنا فين؟ .. اسمحولى أكون صادم لحضراتكم .. فيه كتاب صدر في 2012 بعنوان لماذا تفشل الأمم؟ .. وللأسف هذا الكتاب كان يعرض لماذا تنجح الدول ولماذا يفشل بعضها؟ وفى مقدمة الكتاب مصر كانت نموذج بأنها من الدول الفاشلة.

أضاف "مدبولى" خلال كلمته في مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز"،: "مؤلف الكتاب اعتمد على أكاديميين مصريين، حيث قالوا إن سبب ما تعانيه مصر هو فشل الحكومة في الاستجابة لخدمات المواطن علشان يعيش عيشة أدمية، وأن مصر أغلب أرضها صحراء ومواردها الطبيعية مش كافية.. قالوا كمان نتيجة انهيار نظم التعليم الشخصية المصرية تأثرت سلبا.. وانتهى الكتاب بأن الدولة المصرية والقائمين عليها لم يكن لديهم إدراك لجعل الدولة مزدهرة.

تابع رئيس الوزراء: "مصر على مدار التاريخ لم تكتمل لها أى تجربة تنمية بخلاف تجربة محمد علي لأنها كتب لها الاستقرار مدة زمنية.. خلال آخر 30 سنة من نمو الاقتصاد المصري معندناش تجربة حقيقية تقول إيه الاتجاه اللى تاخده الدولة المصرية .

ويشهد اليوم الأول جلسات مهمة تركز على محاور الاقتصاد، ويشارك فيها كبار الوزراء، حيث يحضر الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ودكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ودكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وتتناول هذه الجلسات سياسات وبرامج الحكومة في دعم الاقتصاد المصري.

أما عن اليوم الثاني، فيشهد جلسات تركز على قطاعات الطاقة والبنية التحتية، ويشارك فيها دكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ويتم خلال هذه الجلسات مناقشة مشروعات قومية كبيرة وجهود تطوير البنية التحتية.

بينما يشهد اليوم الثالث والأخير جلسات تركز على مجالات السياسة الخارجية والأمن القومي، ويحضرها سامح شكري وزير الخارجية والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، يتم خلال هذه الجلسات مناقشة قضايا الأمن القومي والعلاقات الدولية.

فيما يتعلق بالجلسات المخصصة للعدالة الاجتماعية والصحة تشهد حضور د خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، ود نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وسيتم ختام الفعاليات بجلسة ختامية تجمع كبار المسؤولين لاستعراض نتائج المؤتمر والتوجهات المستقبلية للتنمية في مصر.