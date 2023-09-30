رئيس الوزراء: كان لدينا 50 جامعة فى 2014 وأصبحنا اليوم 96

كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إنه تم إنشاء نحو 46 جامعة جديدة خلال الـ 9 سنوات الماضية فأصبح لدينا 96 جامعة بعدما كان العدد 50 جامعة فقط.

أضاف "مدبولى" خلال كلمته في مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز": مخلصناش.. إحنا لسه قدامنا شغل كتير.. هناك معدل تزاحم في بعض المحافظات يتطلب مضاعفة الفصول للوصول إلى 45 طالبا في الفصل.

حول ملف الصحة، قال مدبولي: طفرة كبيرة في المستشفيات الجامعية حيث تم إضافة 37 مستشفى جامعي.. فالصحة كان ليها نصيب الأسد في التنمية بالدولة.. محتاجين نطور ونكمل وما نمش علشان كل مستشفياتنا تبقا كويسة".