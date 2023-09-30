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رئيس الوزراء: كان لدينا 50 جامعة فى 2014 وأصبحنا اليوم 96

السبت، 30 سبتمبر 2023 12:03 م
رئيس الوزراء: كان لدينا 50 جامعة فى 2014 وأصبحنا اليوم 96 الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

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قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إنه تم إنشاء نحو 46 جامعة جديدة خلال الـ 9 سنوات الماضية فأصبح لدينا 96 جامعة بعدما كان العدد 50 جامعة فقط.
 
أضاف "مدبولى" خلال كلمته في مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز": مخلصناش.. إحنا لسه قدامنا شغل كتير.. هناك معدل تزاحم في بعض المحافظات يتطلب مضاعفة الفصول للوصول إلى 45 طالبا في الفصل.
 
حول ملف الصحة، قال مدبولي: طفرة كبيرة في المستشفيات الجامعية حيث تم إضافة 37 مستشفى جامعي.. فالصحة كان ليها نصيب الأسد في التنمية بالدولة.. محتاجين نطور ونكمل وما نمش علشان كل مستشفياتنا تبقا كويسة".
 
 

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