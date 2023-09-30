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رئيس الوزراء: إضافة 4 ملايين فدان للرقعة الزراعية لتحقيق الأمن الغذائى

السبت، 30 سبتمبر 2023 11:55 ص
رئيس الوزراء: إضافة 4 ملايين فدان للرقعة الزراعية لتحقيق الأمن الغذائى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتب رامى محيى الدين و محمد عبد المجيد

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قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته بمؤتمر حكاية وطن، إنه لا يوجد دولة لا تملك غذائها تملك قرارها، ولذلك كان هم الدولة المصرية أن تحقق الأمن الغذائي في هذه الفترة.
 
وأضاف مدبولى : مع ارتفاع فاتورة السلع كانت هناك زيادة في الانفاق على فاتورة الغذاء، والدولة المصرية من 2015 بدأت مشروعات الاستصلاح الزراعى، وكانت تعتمد على المشروعات السهلة التي تعتمد على مياه النيل أو المياه الجوفية، وعملنا على توشكى والريف المصرى، وانتقلنا إلى المشروعات الصعبة، والتي تعمل على نعالج مياه الصرف الذراعى، ونرفعها ضد الانحدار الطبيعى للمناطق التي نريد زراعتها، وبناء على التقنية الجديدة، ونستصلح الدلتا الجديدة وأراضى في سيناء، ونتحدث على 4 ملايين فدان ستضاف للرقعة الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي لدولة تزيد كل سنة 2 مليون نسمة.
 
وتابع رئيس الوزراء: هذه هي المشروعات التي تنفق عليها الدولة أموالها لكى تحقق الاكتفاء الذاتي، ونعمل على الصوب الزراعية، ومشروعات الصوامع ضاعفنا القدرات التخزينية 3 مرات .
 
 

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