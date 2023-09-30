رئيس الوزراء: أنفقنا أكثر من 203 مليارات جنيه على أوجه الرعاية الاجتماعية

كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة أنفقت أكثر من 203 مليارات جنيه على جميع أوجه الرعاية الاجتماعية.

جاء "ذلك خلال كلمته في مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز" بحضور الرئيس السيسي.