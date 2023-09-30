ذا هيل: حليف لترامب يقر بالذنب فى قضية قلب نتيجة الانتخابات بجورجيا

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية إن سكوت هول، حليف الرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب، وهو أحد 19 شخصًا متهمين معه بالتآمر لإلغاء نتائج انتخابات 2020 في ولاية جورجيا، أبرم اتفاق إقرار بالذنب، ليصبح أول متهم يعترف بالذنب في القضية الجنائية المترامية الأطراف.

وجاءت هذه الخطوة المفاجئة من هول بعد أن أدلى بإفادة مسجلة، تم الكشف عنها في المحكمة، للمدعين العامين الذين يكاد يكون من المؤكد أنهم سيستخدمون تلك الشهادة ضد محامية ترامب السابقة سيدني باول عندما تمثل للمحاكمة في أكتوبر متهمة بارتكاب العديد من الجرائم نفسها.

وأظهر مقطع فيديو مباشر لإجراءات المحكمة اعتراف هول بالذنب في خمس تهم تتعلق بالتآمر لارتكاب تدخل متعمد في أداء واجبات الانتخابات، وهي تهمة جنحة.

وحُكم على هول بالسجن لمدة خمس سنوات، وغرامة قدرها 5000 دولار، و200 ساعة من خدمة المجتمع، وكتابة خطاب اعتذار إلى الولاية.

يشير وصف اتفاق الإقرار بالذنب إلى أن المدعين العامين كانوا مهتمين بقلب هول ضد ترامب والمتهمين الآخرين، ولكن بشكل خاص ضد أشخاص مثل باول الذين كان لديهم تعرض قانوني مماثل له وكان لهم أيضًا صلات مباشرة بترامب.

بالإضافة إلى الاتصالات مع باول، أجرى هول أيضًا مكالمة هاتفية مدتها 63 دقيقة مع المسئول السابق بوزارة العدل في عهد ترامب جيفري كلارك في 2 يناير 2021 حيث ناقشا نتائج انتخابات 2020 في جورجيا، وفقًا للائحة الاتهام. وخسر كلارك، وهو متهم آخر، محاولته إحالة قضيته إلى المحكمة الفيدرالية يوم الاثنين.

ووجهت هيئة محلفين كبرى في منطقة أتلانتا لائحة الاتهام إلى هول الشهر الماضي بتهم، وجهتها المدعي العام لمقاطعة فولتون، فاني ويليس، مفادها أنه لعب دورًا في محاولة عكس هزيمة ترامب في الانتخابات الرئاسية لعام 2020 في مؤامرة وقحة للوصول إلى الآلات التصويت في مقاطعة بولاية جورجيا.