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حشرات "البق" تجتاح العاصمة الفرنسية باريس والحكومة تتحرك

السبت، 30 سبتمبر 2023 10:33 ص
حشرات "البق" تجتاح العاصمة الفرنسية باريس والحكومة تتحرك "البق"
كتب عبد الوهاب الجندى

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اجتاح "البق" أماكن كثيرة في العاصمة الفرنسية باريس، وتم رصد الحشرات الماصة للدماء في مترو باريس والقطارات عالية السرعة وفي مطار شارل ديغول، ونشر مسافرون غاضبون بنشر مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأعلنت الحكومة الفرنسية، الجمعة، أنها أطلقت جهودا منسقة لمكافحة بق الفراش الذي ظهر بأعداد كبيرة في وسائل النقل العام ودور السينما والمستشفيات.

وتعهدت الحكومة الفرنسية رداً على طلب من بلدية باريس "التحرك بشكل أكبر" لمواجهة انتشار بقّ الفراش، وأفادت بأنها ستعقد الأسبوع المقبل اجتماعاً للجهات الموفّرة لخدمات النقل بغية اتخاذ إجراءات "حماية" أفضل لمستخدميها، قبل أقل من عام على استضافة باريس دورة الألعاب الأولمبية.

وكتب وزير النقل كليمان بون على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس": "سأجمع الجهات المشغّلة لوسائل النقل الأسبوع المقبل، للبحث في الإجراءات المتخذة والعمل بشكل أكبر لخدمة المسافرين وطمأنتهم وتوفير حماية أكبر لهم".

 

 


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