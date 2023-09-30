جامعة الأزهر تستهل العام الدراسى الجديد بتحية العلم

كتب ـ لؤى على

استهلت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة داود ، العام الدراسي الجديد بتحية العلم وتهنئة منسوبي الجامعة بتصدرها الجامعات الحكومية المصرية في الإصدار الجديد لتصنيف التايمز للتعليم العالي العام 2024م وحث الطلاب على الجد والاجتهاد في طلب العلم.

وكان قد صدق الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، على موعد بدء التسكين بالمدن الجامعية بجامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم بداية من اليوم السبت الموافق 30 من سبتمبر 2023م، ومع بداية العام الدراسي الجديد.

وأوضح رئيس الجامعة، أنه تم نشر الرابط الذي يستطيع الطالب أو الطالبة الدخول عليه للاستعلام عن نتيجة تسكينه في المدينة الجامعية.

وأضاف رئيس الجامعة بأنه تم إعداد جدول زمني لتسكين الطلاب موضَّحًا به موعد تسكين كل كلية (بنين - بنات)، وأهاب بأهمية التزام كل طالب وطالبة بمواعيد السكن المقررة لكل كلية، لافتا إلى أهمية تجهيز كل طالب لملف التسكين الخاص به.

جدير بالذكر، أن المدينة الجامعية للطلاب والطالبات شهدت عمليات صيانة ورفع كفاءة في مدينة الطالبات، بجانب ذلك تشهد المدينة الجامعية للطلاب أعمال تجديد بدأت بمسجد المدينة الجامعية ومرورًا ببعض مباني مدينة نصر.