جارديان: توقف جميع خدمات السكك الحديدية الوطنية فى إنجلترا بسبب الإضراب

كتبت رباب فتحى

يواجه ركاب السكك الحديدية البريطانيون يومًا آخر من الاضطراب، حيث أدى إضراب سائقي القطارات إلى توقف جميع خدمات السكك الحديدية الوطنية في إنجلترا تقريبًا، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وبدأ أعضاء نقابة "آسلف" إضرابًا لمدة 24 ساعة احتجاجًا على نزاع الأجور المستمر منذ فترة طويلة، مستهدفين بدء مؤتمر حزب المحافظين في مانشستر.

وأوضحت الصحيفة أن السائقين مضربون عن العمل لدى جميع مشغلي القطارات الستة عشر المتعاقدين مع وزارة النقل، للمرة الثالثة عشرة منذ بدء النزاع في يونيو 2022.

ويعني الإجراء الصناعي الأخير أنه لن يتم تشغيل القطارات على معظم الطرق الإنجليزية، كما ستتأثر الخدمات عبر الحدود إلى ويلز واسكتلندا.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإضراب هو الأول من اثنتين مخطط لهما هذا الأسبوع، مع توقف آخر لمدة 24 ساعة يوم الأربعاء - اليوم الأخير من مؤتمر حزب المحافظين - بالإضافة إلى حظر العمل الإضافي الذي يستمر حتى يوم الجمعة والذي سيؤثر أيضًا على أجزاء من الشبكة، مما يجعل العديد من يقوم المشغلون بتقليل الجداول الزمنية وزيادة فرص حدوث المزيد من الاضطراب.

وقالت نقابة "آسليف" إنها تحدد توقيت الإضرابات حول مؤتمر الحزب الحاكم ردًا على ما قالت إنها اتهامات غير مبررة من قبل الوزراء بأنها نظمت سابقًا إضرابات لتعطيل أحداث أخرى، بما في ذلك نهائي مسابقة يوروفيجن في ليفربول في مايو.

وقال ميك ويلان، الأمين العام لنقابة "آسليف" : "نحن نستهدف الأشخاص الذين يواصلون تضليل الجمهور بالقول إننا نستهدف أحداثًا أخرى".

وقال إنه لم تكن هناك محادثات أخرى مع الحكومة أو شركات السكك الحديدية منذ أبريل. ورفضت النقابة عرضا بقيمة 8% على مدى عامين مع شروط مرفقة في وقت سابق من هذا العام، ووصفته بأنه مثير للسخرية.

وقالت مجموعة تسليم السكك الحديدية، التي تمثل المشغلين، إنها مستعدة لمواصلة المفاوضات مع السائقين، ولكن فقط مع الاتفاق على تغيير ظروف العمل.

وحث مشغلو القطارات الركاب على تجنب السفر يوم السبت وتوقع حدوث اضطرابات لبقية الأسبوع والتخطيط للمستقبل.