اليوم السابع
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توزيع 115 نظارة طبية مجانا بقرية برج مغيزل بكفر الشيخ ضمن التحالف الوطني للعمل الأهلى

السبت، 30 سبتمبر 2023 08:51 م
توزيع 115 نظارة طبية مجانا بقرية برج مغيزل بكفر الشيخ ضمن التحالف الوطني للعمل الأهلى توزيع النظارات الطبية على المرضى مجانا
كفر الشيخ- محمد سليمان

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شهدت قرية برج مغيزل التابعة لمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، توزيع نظارات طبية على المرضى، ضمن التحالف الوطنى للعمل الأهلى، لمؤسسة صناع الخير، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بحضور فريق من موسسة صناع الخير، وتم توزيع النظارات الطبية على أصحابها مجاناً.

أكد أحمد نصار، نقيب عام الصيادين، أنه تم توزيع 115 نظارة طبية بالمجان، مؤكداً أنه سبق تنظيم التحالف الوطنى للعمل الاهلى، قافلة شاملة بقرية برج مغيزل مركز مطوبس فى بداية شهر سبتمبر، وكان ضمن القافلة القسم الطبى لمرض الرمد والذى قام بالكشف على أكثر 300مواطن، تم صرف العلاج 225 مواطنا، و115 تم عمل نظارات طبية لهم، و60 مواطنا وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء عمليات لهم، مشيراً أن الأهالى عبروا عن سعادتهم وتوجيهم الشكر إلى التحالف الوطنى على هذا المجهود الرائع، مطالبين المزيد من تلك القوافل.

 

توزيع النظارات الطبية على المرضى مجانا
توزيع النظارات الطبية على المرضى مجانا

 

توزيع النظارات على الاهالي مجانا
توزيع النظارات على الاهالي مجانا

 

جانب من توفير النظتارات الطبية
جانب من توفير النظتارات الطبية

 

 


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