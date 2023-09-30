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توافد الطلاب على جامعة القاهرة فى أول أيام العام الدراسى 2023

السبت، 30 سبتمبر 2023 09:41 ص
توافد الطلاب على جامعة القاهرة فى أول أيام العام الدراسى 2023
كتب محمد صبحى تصوير أحمد معروف

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توافد مئات الطلاب صباح اليوم السبت، على الحرم الجامعى بجامعة القاهرة تزامنًا مع أول أيام العام الدراسى 2023 / 2024 والذى انطلق صباح اليوم السبت 30 سبتمبر.
 
وحددت الخريطة الزمنية للعام الجامعى الجديد 2023 /2024 مواعيد انطلاق الدراسة وامتحانات الفصل الدراسى الأول ومواعيد الإجازة، حيث يبدأ العام الدراسى 30 سبتمبر الجارى وينتهي في يونيو 2024 بإتمام امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى وفقا لطبيعة الدراسة فى كل كلية.
 
ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية الخريطة الزمنية للعام الجامعي الجديد 2023/2024:
 
- يبدأ العام الجامعى السبت 30 سبتمبر 2023.
 
- تستمر الدراسة بالفصل الدراسى الأول لمدة 14 أسبوعًا، تنتهى في الخميس 4 يناير 2024.
 
- تبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول يوم الثلاثاء 9 يناير 2024.
 
- تنتهى الدرسة فى الفصل الدراسى الأول الخميس 25 يناير 2024.
 
- تبدأ إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 27 يناير 2024.
 
- وتنتهى إجازة الفصل الدراسى الأول الخميس 8 فبراير 2024.
 
- يبدأ الفصل الدراسي الثاني اعتبارًا من السبت 10 فبراير 2024 وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا، تنتهى الخميس 30 مايو 2024.
 
- تجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2024، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

التعليم العالى

جامعة القاهرة

العام الجامعى

محمد الخشت

اخبار مصرية



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