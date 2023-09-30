اليوم السابع
Ads
السبت، 30 سبتمبر 2023 08:38 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

تكثيف حملات النظافة والتجميل وإزالة الإشغالات في محيط المدارس بالإسكندرية

السبت، 30 سبتمبر 2023 07:54 م
تكثيف حملات النظافة والتجميل وإزالة الإشغالات في محيط المدارس بالإسكندرية جانب من حملة النظافة
الإسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كثفت أحياء الإسكندرية، حملات التطهير والنظافة والتجميل وإزالة الإشغالات فى محيط المدارس، وذلك فى إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتكثيف الحملات الخاصة بالنظافة والتطهير، وإزالة الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين ومكبرات الصوت من محيط المدارس استعداداً للعام الدراسى الجديد.

وفى هذا الصدد، واصلت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية جهودهم المكثفة فى متابعة الحالة العامة بالمدارس والمنشآت التعليمية بكافة أرجاء المحافظة، فضلا عن شن حملات النظافة المكبرة بمحيط المدارس لرفع المخلفات وإزالة الإشغالات ونقلها أولا بأول لتحقيق السيولة المرورية اللازمة، وتهذيب الأشجار وزراعتها بمحيط المدارس وكذا التأكد من توافر كافة المرافق الحيوية داخل المدارس لضمان توافر جميع عناصر الجودة التى تتطلبها العملية التعليمية.

وعلى الصعيد ذاته، تابع رؤساء الأحياء استمرار العمل بمعارض اهلا مدارس والتأكد من جودة المعروضات وتوفير كافة المستلزمات والأدوات الدراسية والزى المدرسى لجميع المراحل التعليمية ومستلزمات الأسر بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق لرفع العبء عن كاهل المواطنين.

 


الاسكندرية

احياء الاسكندرية

العام الدراسى

مدارس الاسكندرية



الموضوعات المتعلقة

رئيس "قضايا الدولة" يفتتح وحدات التحول الرقمي بفروع الهيئة بالإسكندرية

السبت، 30 سبتمبر 2023 05:57 م

10 سنوات إنجاز.. مشروعات تنموية كبرى بالإسكندرية.. محور المحمودية وأبو ذكرى والكورنيش.. القضاء على العشوائيات بـ"بشاير الخير".. وإنشاء مدينة "مشارف" لتوفير 80 ألف وحدة سكنية.. و144 مشروعا تنمويا بـ17 قطاع.. صور

السبت، 30 سبتمبر 2023 05:30 م

ضبط خمور مجهولة المصدر داخل محل بدون تصريح في الإسكندرية

السبت، 30 سبتمبر 2023 05:29 م

اعرف قصة فيلم "اختيار مريم" المشارك فى مهرجان الإسكندرية السينمائى

السبت، 30 سبتمبر 2023 05:05 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة