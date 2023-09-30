اليوم السابع
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السبت، 30 سبتمبر 2023 05:33 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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تفاصيل العثور على جثة ربة منزل و4 من أبنائها داخل منزلهم بأسيوط

السبت، 30 سبتمبر 2023 04:52 م
تفاصيل العثور على جثة ربة منزل و4 من أبنائها داخل منزلهم بأسيوط اسعاف - أرشيفية
أسيوط- فريق المحافظات

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لقت سيدة مصرعها و4 من أبنائها جراء اختناق الأسرة بالكامل من الغاز أثناء نومهم، وكشفت التحريات الأولية لضباط وحدة مباحث مركز أسيوط التي أجرها رئيس مباحث مركز شرطة أسيوط بإشراف رئيس فرع المنطقة المركزية تحت رئاسة مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، إنه أثناء نوم ربة منزل وأبنائها الأربعة داخل غرفة مغلق بمنزلهم قاموا بتشغيل جهاز تكييف صحراوى، مما تسبب في سحب الأكسجين وتعرضهم للاختناق والذي تسبب في وفاتهم.
 
وانتقل فريق من النيابة العامة إلى موقع الحادث لمعاينة الجثث والوقوف على سبب الحادث
 
وكان مدير أمن أسيوط تلقى اخطارا من مأمور مركز شرطة أسيوط يفيد ورود بلاغ لنقطة شرطة نجع سبع بالعثور على حالات وفاة داخل منزل بالقرية.
 
إنتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث المركز والاسعاف وتبين من المعاينة والفحص وجود 5 جثث داخل منزل وهم لكلا من " نهاد. م. م" 30 عاما، و " شيماء. م. ع" 11 عاما، و " إسراء. م. ع" 8 أعوام، و " ع. م" 7 أعوام، و " محمد. م. ع" 5 أعوام، وتم التحفظ عليهم مكان الواقعة تحت تصرف النيابة العامة، تحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.

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