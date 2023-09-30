تفاصيل استعدادات جامعة حلوان لاستقبال العام الجامعي الجديد 2023/204

كتب محمد صبحى

تستعد جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل بإجراءات مكثفة، تزامنا مع انطلاق العام الجامعي الجديد اليوم السبت، حيث تستعد الجامعة في جميع القطاعات لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى لضمان بدء عام جامعي جديد دون اى تحديات أو معوقات.

وفيما يلى أبرز استعدادت جامعة حلوان للعام الجامعى الجديد 2023 /2024 : -

1- إعداد الجداول الدراسية وسرعة إعلانها على المواقع والصفحات الإلكترونية للكليات حتى يتمكن الطلاب من متابعتها، لتحقيق عملية تعليمية منتظمة ومستقرة لبدء الدراسة بالعام الجديد.

2- تنظيم أسبوع تعريفي للطلاب المستجدين بأنشطة الجامعة والخدمات التي تقدمها للطلاب ومراكز الخدمات بالكليات وكيفية الحصول عليها بإشراك الطلاب القدامى، وذلك بالتزامن مع انطلاق العام الدراسى الجديد.

3- توجيه العمداء بإعداد جداول المحاضرات وإعلانها للطلاب للالتزام الكامل بالعملية التعليمية منذ اليوم الأول.

4 - تولى الجامعة أهمية كبرى بالأنشطة الطلابية لتشجيع الطلاب على ممارسة الأنشطة، نظرا لأهميتها ودورها فى دعم الطلاب وبناء شخصياتهم فضلا عن كون جامعة حلوان لديها استراتيجية بدور الأنشطة الطلابية كون النشاط الطلابى يبني شخصية الطالب.

5- الالتزام باللوائح والسياسات والنظم والقوانين الخاصة بالجامعة لضمان تنظيم العملية التعليمية وسيرها.

وكانت جامعة حلوان أعلنت رفعت حالة الاستعدادات القصوى لتطبيق الإجراءات الوقائية بداية من بوابات الدخول وصولا إلى المدرجات والقاعات الدراسية، حيث حرصت الجامعة على تطوير لجميع منشآت الجامعة من مبان ومدرجات وقاعات ومعامل وملاعب وصالات رياضية، وكذلك تحديث البنية التحتية، للجامعة مشيرا إلى أن الجامعة عملت خلال الفترة الماضية على تطوير المنشآت والطرق الداخلية بالحرم الجامعى لتوفير سبل الراحة والسلامة للطلاب، بالإضافة إلى تجهيز المطعم المركزى لاستقبال جميع طلاب المدن الجامعية، وتقديم خدمات مميزة لهم، مع توفير سبل الأمان.

هذا وتقوم جامعة حلوان خلال هذه الفترة بمتابعة أعمال إجراءات الكشف الطبي للطلاب الجدد للحفاظ على صحة الطلاب وسلامتهم مع بداية العام الدراسي الجديد.