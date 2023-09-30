تشميع ورشة نجارة تتعدى على الطريق العام وتحدث ضوضاء بالجيزة

كتبت - مرام محمد

تلقت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة شكوى عدد من القاطنين بشارع فتح الباب المتفرع من شارع الثلاثيني بحي العمرانية، تفيد بقيام ورشة نجارة ومحل أخشاب بالتعدى على الطريق العام وإعاقة حركة المارة واستخدام آلات تحدث ضوضاء على مدار اليوم.

وفور ورود الشكوى، قامت محافظة الجيزة من خلال حي العمرانية وشرطة المرافق بتنظيم حملة مفاجئة على الموقع محل الشكوى، وفور ضبط المخالفات تم غلق وتشميع الورشة الكائنة بالعقار رقم 38 مع مصادرة محتوياتها وإيداع المضبوطات بمخازن الحي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يُذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة كلف رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالمحافظة وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين.

وشدد محافظ الجيزة، على رؤساء المراكز والأحياء بتكثيف حملات المتابعة الميدانية للشارع لمنع التعدي على حرم الطريق ومواجهة إشغالات المنشآت التجارية والمقاهي والباعة الجائلين؛ للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لشوارع المحافظة.