تحقيقات ضبط أقراص مخدرة بالمطار: المتهم أخفاها فى جيب سرى لحقيبته

كتب عبد الله محمود - كريم صبحى

كشفت تحقيقات نيابة النزهة فى واقعة ضبط راكب يحمل جنسية دولة أجنبية، بتهمة محاولة تهريب مخدرات عبر مطار القاهرة، أن المتهم أخفى الاقراص المخدرة "عقار الزانكس" داخل أحد الجيوب السرية لإحدى الحقائب التى كانت بحوزته.

واضافت التحقيقات أن المتهم جلب الأقراص بقصد ترويجها على عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة، وأنه قام باخفائها داخل إحدى الحقائب بحوزته، استعدادا لتمريرها عبر أجهزة الكشف بمطار القاهرة، إلا أن رجال جمارك الميناء الجوى تمكنوا من ضبط الأقراص.

البداية كانت بتمكن رجال الشرطة بمطار القاهرة من ضبط راكب اجنبى أثناء إنهاء اوراق وصوله ودخوله البلاد، حيث تبين أنه حاول تهريب كمية كبيرة من الأقراص المخدرة "عقار الزانكس"، مخبأة داخل أحد الجيوب السرية بإحدى الحقائب بحوزته.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق وأمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.