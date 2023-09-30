تحقيقات خلال 24 ساعة.. حبس المتهمين بتزوير أقلام الدمغة

كتب إيهاب المهندس

حققت النيابات الجزئية والكلية بالقاهرة والجيزة في العديد من الوقائع خلال الـ 24 ساعة الماضية، ولعل أبرز القرارات التي صدرت حبس المتهمين بتزوير أقلام الدمغة في الظاهر، وحبس تاجر الآيس في الساحل.

تاجر الكيف بالسلام

أمرت نيابة السلام بحبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة ترويج المخدرات.

تزوير أقلام الدمغة

قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة ، حبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتقليد أقلام الدمغة لدمغ المشغولات الذهبية والفضية فى الظاهر.

تاجر الآيس

أمرت شمال القاهرة، بسرعة إرسال تقرير المعمل الكميائى فى واقعة ضبط سائق توك توك على اتهامه الاتجار بمخدر الآيس في الساحل.

لصوص الشروق

وفيما نيابة الشروق، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، كونا تشكيلا عصابيا لسرقة الدراجات النارية، حيث اعترفا بارتكاب 6 وقائع سرقات للدراجات النارية.

تاجر عين شمس

أمرت نيابة عين شمس بإحالة عاطل للمحاكمة، بتهمة ترويج المخدرات، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذا من دائرة قسم شرطة عين شمس مكانا لمزاولة نشاطه الإجرامي.