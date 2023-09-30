تحريات لكشف ملابسات العثور على جثة شخص في العمرانية

كتب بهجت أبو ضيف

يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إجراء التحريات لكشف ملابسات العثور على جثة أحد الأشخاص بمنطقة العمرانية، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وتحرر المحضر اللازم، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لغرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص بمنطقة العمرانية، انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وعثر على جثة شخص، وعقب مناظرتها تم نقلها إلى المشرحة.

استمع رجال المباحث لأقوال عددا من شهود العيان، بالإضافة إلى فحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان العثور على الجثة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لكشف غموض الواقعة، وبيان وجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.