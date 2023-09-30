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تجديد حبس عامل بتهمة ضرب خادمة حتى الموت لاكتشافه سرقتها له بعين شمس

السبت، 30 سبتمبر 2023 04:45 م
تجديد حبس عامل بتهمة ضرب خادمة حتى الموت لاكتشافه سرقتها له بعين شمس كلابش - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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قرر قاضى المعارضات بمحكمة شمال القاهرة، تجديد حبس عامل 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة التعدى بالضرب على خادمة حتى الموت ، بعد أن اكتشف أن المجنى عليها قامت بسرقته.
 
البداية عندما تلقى قسم شرطة عين شمس إخطارًا من إحدى المستشفيات بدائرة القسم باستقبالها فتاة في العقد الثاني من عمرها وعلى جسدها آثار تعذيب وضرب وتوفيت نتيجة إصابتها، على الفور انتقل رجال المباحث إلى المستشفى. 
 
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن سبب الواقعة عامل قام بالتعدي على المجني عليها وتعذيبها بدائرة قسم شرطة عين شمس. 
 
وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

عين شمس

مقتل خادمة حوادث عين شمس

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