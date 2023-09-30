بني سويف تستقبل فوجين سياحيين من مختلف الجنسيات على متن باخرتين

بنى سويف هانى فتحى

استقبلت محافظة بني سويف، باخرتين سياحيتين "فنادق عائمة" أثناء مرورهما بالمحافظة في رحلتيهما في نهر النيل بين أسوان والقاهرة ،حيث تم استقبال باخرة على متنها فوج سياحي متعدد الجنسيات قوامه 48 سائحاً،بالتزامن مع استقبال باخرة أخرى وعلى متنها 33 سائحاً ألمانياً،وكان في استقبال الفوجين : رانيا عزت مدير عام السياحة ، هبة السيد وكيل الإدارة، محمد فتحي مسؤول الرحلات بالإدارة، عبد الحي سيد مدير الممشي السياحي.

أعدت الإدارة العامة للسياحة برنامجاً سياحياً،تضمن استقبال الفوجين بالمرسى السياحي وتنظيم جولة حرة بالممشى السياحي لكورنيش النيل،للاستمتاع بمنظر ورعة النيل،بجانب توزيع بعض المطويات والكتيبات عليهم للتعريف بأهم المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة،تنفيذا لتوجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم

أكدت مدير السياحة،أن أعضاء الفوجين أعربوا عن سعادتهم بحفاوة الاستقبال وجمال وروعة الطبيعة واعتدال الطقس خلال الفترة الحالية في بني سويف،معربين عن تقديرهم لمحافظ الإقليم "د.محمد هاني غنيم " والتنفيذيين القائمين على استقبالهم وتوفير كافة التسهيلات والتأمين أثناء توقفهم بالمحافظة خلال رحلتهم النيلية بين القاهرة و أسوان.