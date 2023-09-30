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بدء فعاليات مؤتمر "حكاية وطن" فى العاصمة الإدارية بحضور الرئيس السيسى

السبت، 30 سبتمبر 2023 10:35 ص
بدء فعاليات مؤتمر "حكاية وطن" فى العاصمة الإدارية بحضور الرئيس السيسى الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

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بدأت منذ قليل، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، فعاليات مؤتمر "حكاية وطن"، والذي يعقد في العاصمة الإدارية الجديدة. 
 
وكان الرئيس السيسي، قد شهد خلال الأسبوع الماضي، جلسة "حكاية وطن" بالإسماعيلية، وشهد الجلسة الحديث عن إنجازات الدولة المصرية في قطاعات التعليم بشقيه الأساسي والجامعي وكذلك قطاع الرياضة والثقافة. 
 
ويشهد اليوم الأول جلسات مهمة تركز على محاور الاقتصاد، ويشارك فيها كبار الوزراء، حيث يحضر الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ودكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ودكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وتتناول هذه الجلسات سياسات وبرامج الحكومة في دعم الاقتصاد المصري.
 
أما عن اليوم الثاني، فيشهد جلسات تركز على قطاعات الطاقة والبنية التحتية، ويشارك فيها دكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ويتم خلال هذه الجلسات مناقشة مشروعات قومية كبيرة وجهود تطوير البنية التحتية.
 
بينما يشهد اليوم الثالث والأخير جلسات تركز على مجالات السياسة الخارجية والأمن القومي، ويحضرها سامح شكري وزير الخارجية والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، يتم خلال هذه الجلسات مناقشة قضايا الأمن القومي والعلاقات الدولية.
 
فيما يتعلق بالجلسات المخصصة للعدالة الاجتماعية والصحة تشهد حضور د خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، ود نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي،  وسيتم ختام الفعاليات بجلسة ختامية تجمع كبار المسؤولين لاستعراض نتائج المؤتمر والتوجهات المستقبلية للتنمية في مصر.
 

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