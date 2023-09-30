بدء التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في جزر المالديف

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بدأ الناخبون في جزر المالديف اليوم السبت، التصويت في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية.

وذكرت قناة (فرانس 24) الإخبارية أن المواطنين بدأوا في الاصطفاف في أنحاء "الأرخبيل"، المعروف بمنتجعاته الفاخرة وشواطئه الخلابة، للإدلاء بأصواتهم قبل وقت قصير من فتح مراكز الاقتراع في الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي.

يواجه الرئيس المنتهية ولايته إبراهيم محمد صليح (61 عاما) منافسة شرسة لتأمين ولاية رئاسية ثانية بعد أن شهدت ولايته الأولى تجديد العلاقات مع الهند، بينما تعهد منافسه رئيس بلدية العاصمة "ماليه" محمد مويزو (45 عاما) بعلاقات أقرب مع الصين ومراجعة العلاقات مع الهند في حال تم انتخابه.

وقد حصل مويزو على 46% من الأصوات في الجولة الأولى من الانتحابات التي جرت في وقت سابق من هذا الشهر، في حين حصل صليح على 39% من الأصوات.

ويحق لما يزيد عن 282 ألف ناخب مسجل الإدلاء بأصواتهم قبل أن تغلق مراكز الاقتراع أبوابها في تمام الساعة الخامسة مساء (بالتوقيت المحلي) مع توقع ظهور النتائج مساء اليوم أو في وقت مبكر من يوم غد الأحد.