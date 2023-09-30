اليوم السابع
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انطلاق العام الدراسى الجديد بمعاهد الإسماعيلية الأزهرية بنظام الفترتين

السبت، 30 سبتمبر 2023 12:15 م
انطلاق العام الدراسى الجديد بمعاهد الإسماعيلية الأزهرية بنظام الفترتين انطلاق العام الدراسى الجديد بمعاهد الإسماعيلية الأزهرية
الإسماعيلية- صبرى غانم

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انطلقت صباح اليوم  الدراسة، بمعاهد منطقة الإسماعيلية الأزهرية، بالمعاهد ذات الفترتين وغدا الأحد الموافق الأول من أكتوبر تنطلق الدراسة فى جميع المعاهد بشتى مراحلها المختلفة.
 
وتم من قبل تجهيز المنشآت والأبنية المعاهد  التابعة لمنطقة الإسماعيلية  الأزهرية، وذلك لبدء خطة الدراسة بالمعاهد الأزهرية للعام الدراسى 2023/2024، واستقبال الطلاب بشكل يتناسب مع خطة التطوير الذي يسعى الأزهر الشريف إلى تطبيقها لرفع كفاءة المنظومة التعليمية بالأزهر الشريف.
 
 وعلى هامش انطلاق العام الدراسى الجديد  عقد الدكتور أحمد بيومى رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية اجتماع مع مديرى المراحل التعليمية ومديرى الإدارات التعليمية والموجهين العموم ،  حيث تم بحث السلبيات والإيجابيات الخاصة بالعملية التعليمية ، للتأكيد على تطبيق الإيجابيات وتلاشى السلبيات كما تم التأكيد  على ضرورة المتابعة اليومية من قبل الموجهين للمعلم والطلاب على السواء ، للوقوف على المستوى الحقيقى والنهوض بالعملية التعليمية  ولنبدأ عامنا الدراسي بجد ونشاط والتزام.
 
 

الاسماعيلية

العام الدراسي الجديد

معاهد الاسماعيلية

منطقة الإسماعيلية الأزهرية

الأزهر الشريف



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