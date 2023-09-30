انطلاق الدراسة جزئيا داخل 450 مدرسة فى سوهاج.. صور

سوهاج محمود مقبول

شهدت مديرية التربية والتعليم بسوهاج اليوم السبت، انتظاما جزئيا للعملية التعليمية داخل المدارس التي تعمل بنظام الفترتين أو بنظام الفترة الممتدة، وذلك بعد أن كانت المديرية قد أنهت كافة الاستعدادات الخاصة ب العام الدراسى الجديد 2023/ 2024، حيث يشهد العام الدراسى الجديد دخول 19 مدرسة جديدة الخدمة توفر 333 فصلا بتكلفة 225 مليون جنيه، بالإضافة إلى صيانة 97 مدرسة بتكلفة 120 مليون جنيه.

وتشهد محافظة سوهاج انطلاقا جزئيا للعام الدراسى الجديد 2023 / 2024 " التيرم الأول " داخل 11 إدارة تعليمية هى عدد إدارات المديرية والتى تضم "طما وطهطا وجهية والمراغة وساقلته وسوهاج وأخميم والمنشأة وجرجا والبلينا ودار السلام" داخل ما يقرب من 450 مدرسة ابتدائى إعدادى ثانوى بنظام الفترتين وهو انطلاق جزئى، بينما يشهد العام الدراسى الجديد الانطلاق بكامل طاقته في اليوم التالى بكافة مدارس المحافظة.

ومن جانبه أكد الدكتور ياسر محمد محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج فى تصريحات صحفية خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المحافظة سوف تستقبل حوالى مليون 121 ألف 982 طالب وطالبه بمراحل التعليم المختلفة وتجاوز عدد المدارس بالمحافظة 1781 مدرسة وعدد الفصول إقتربنا من 30 ألف فصل وهناك إنشاءات جديدة تتسلمها المديرية على مراحل وخاصة فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة وموقف الكتب تم تسلم أكثر من 95 % من الكتب المدرسية وتم تسليمها لمخازن الإدارات وطبقا للتعليمات سوف يتم توزيع الكتاب المدرسى.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى أن الإنطلاق الكامل للعملية التعليمة داخل مدارس سوهاج يوف يكون يوم الأحد وأن الإنطلاق الجزئى سوف يكون السبت بمدارس الفترتين ويوم السبت سوف يكون بروفه قويه لاستقبال العام الدراسى الجديد وهناك إستراتجيات جديدة سوف يتم تنفيذها هذا العام للعملية التعلية تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم.